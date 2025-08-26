En las últimas semanas, los técnicos del fútbol tico se cansaron de cargar con las críticas por los malos resultados. Ahora apuntan directamente contra los jugadores.

Tres estrategas han adoptado esta postura tras resultados adversos: Paulo César Wanchope (ex técnico del Saprissa), Hernán Medford (entrenador del Herediano) y Minor Díaz (estratega de Sporting F.C.), quienes alzaron la voz al notar una aparente falta de actitud de sus dirigidos.

El primero fue “Chope”, quien, tras caer 3-0 ante Cartaginés, criticó la disposición de sus jugadores: “Un equipo desconocido, sobre todo por la disposición en la disputada de las pelotas divididas. Las ganas y la actitud estuvieron más del lado de Cartaginés”.

La situación para Paulo se deterioró tras esas declaraciones. Saprissa empató en Liberia y luego cayó ante el Independiente en Panamá. Esa seguidilla de malos resultados provocó su despido.

Después de Wanchope quien siguió la misma línea fue Hernán Medford. Tras la derrota de Herediano ante el Sporting San Miguelito de Panamá, el estratega no se guardó nada en sus declaraciones. “Siempre es el entrenador y eso se acabó, el que quiera aceptar, lo acepta. Ellos (jugadores) tienen que aceptar su responsabilidad, es un tema de actitud”, afirmó Medford, respaldado por la gerencia deportiva del Team. Ante San Carlos, volvió a cuestionar a sus hombres por lo hecho en el primer tiempo.

La tendencia continuó el sábado con Minor Díaz, nuevo técnico de Sporting, al salir goleado por Saprissa. “En Sporting hay mucha abundancia, pero no hay actitud. Veo un equipo que no tiene hambre, sin alma… Siento que en el camerino hay jugadores que no están comprometidos”, comentó Díaz.

Lo cierto es que ahora los técnicos están “sacando las garras” y parecen no estar dispuestos a cargar solos con las derrotas.