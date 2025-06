Uno de los jugadores con menor rendimiento y de los que esperaba más en la presente edición de Copa Oro es sin duda el volante Brandon Aguilera, el popular “Bebote”. Su labor en la zona de volantes no fue tan vistosa y productiva, cuando es claro que nos hizo falta un hombre en esa parte del terreno de juego. Un futbolista que tuviera el balón, que la dominara, que fuera hacia adelante con el cuero y supiera proyectar a sus compañeros.

Sin embargo, el técnico Miguel “El Piojo” Herrera sale al paso de las críticas y pide que los respeten y hasta saca a relucir a Messi.

Las frases del “Piojo” en el tema de Brandon Aguilera:

“Por qué tanta necedad de criticar a un jugar que lo compró un equipo de la Premier y está prestado, en lugar de apoyar a sus muchachos. Algo debe de tener el muchacho para que lo compren en la Premier. No lo está haciendo mal, a lo mejor no tuvo un buen partido”.

“Cuestionar a un jugador que está en Europa y tiene 22 años me parece ilógico. Está creciendo y tiene un futuro por delante. Tiene voluntad, entrega y buen fútbol”.

“No puedo decir que no ganamos por él, es que no pudimos concretar las que tuvimos. Ninguna culpa tuvo Brandon. No tuvo nada que ver en los goles que recibimos”.

“Si quieres ver a un jugador que corra más tienes que ir a ver a Usain Bolt. Yo necesito jugadores que se entreguen. ¿Cuáles métricas? En mi tiempo no existía eso. Messi no llega a 7 u 8 kilómetros recorridos y quien lo va a cuestionar. Guardando las proporciones, pero no está bien que lo critiques”.