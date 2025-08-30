Los productores de papa se pronunciaron con respecto a los rechazos de producto importado, proveniente de Estados Unidos, por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
“Es fundamental revisar las medidas fitosanitarias implementadas que no se están cumpliendo por el país autorizado, ni por los importadores. Esto claramente pone en evidencia el alto riesgo de que ingrese una plaga a nuestro país, que puede afectar miles de hectáreas de cultivo de papa y a más de 1250 productores”, manifestó Fabián Segura, Presidente de la Cámara Nacional de Productores de Papa Nacional.
El SFE anunció que, en lo que llevamos del 2025, destruyó más de 177 mil kilos de papa debido a la presencia de plagas asociadas a los productos de origen vegetal como el Zebra Chip.
Además, otros 72 mil kilos fueron rechazados por presentar brotes. La institución tomó la medida de Reexpedición, lo cual conlleva la devolución de un producto importado a su país de origen.
En total, son más de 250 mil kilos de mercancía que no cumplieron con las medidas fitosanitarias para su ingreso al territorio nacional.
“Tenemos evidencia de que papas brotadas llegan al mercado, lo que demuestra que no hay aplicaciones de antibrotantes ni certificaciones de papas provenientes de áreas libres de la plaga. Esto refuerza que la medida aplicada a la papa de mesa, es una ocurrencia y no una oportunidad para los consumidores”, agregó Francisco Dall’Anese, abogado y exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado.
Ante esta situación, los productores, con el apoyo de Dall’Anese, presentaron una demanda contra el Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Segura sostuvo que estas papas importadas implica obtener alimentos que, en otras jurisdicciones, ya habrían sido descartados por su falta de calidad y valor nutricional.
Inspecciones
|Fecha
|Kilogramos
|Medida
|27 de enero
|25.410
|Destrucción
|27 de enero
|25.000
|Destrucción
|24 de junio
|1.905
|Destrucción
|15 de julio
|72.960
|Reexpedición
|25 de agosto
|25.220
|Destrucción
|27 de agosto
|99.740
|Destrucción
Fuente: SFE
Importación de papa
- 2020: 3.681 toneladas
- 2021: 4.506 toneladas
- 2022: 4.467 toneladas
- 2023: 5.602 toneladas
- 2024: 6.460 toneladas
- 2025: 4.428 toneladas
Fuente: CNP, datos a abril de 2025