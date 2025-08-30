Los productores de papa se pronunciaron con respecto a los rechazos de producto importado, proveniente de Estados Unidos, por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

“Es fundamental revisar las medidas fitosanitarias implementadas que no se están cumpliendo por el país autorizado, ni por los importadores. Esto claramente pone en evidencia el alto riesgo de que ingrese una plaga a nuestro país, que puede afectar miles de hectáreas de cultivo de papa y a más de 1250 productores”, manifestó Fabián Segura, Presidente de la Cámara Nacional de Productores de Papa Nacional.

El SFE anunció que, en lo que llevamos del 2025, destruyó más de 177 mil kilos de papa debido a la presencia de plagas asociadas a los productos de origen vegetal como el Zebra Chip.

Además, otros 72 mil kilos fueron rechazados por presentar brotes. La institución tomó la medida de Reexpedición, lo cual conlleva la devolución de un producto importado a su país de origen.

En total, son más de 250 mil kilos de mercancía que no cumplieron con las medidas fitosanitarias para su ingreso al territorio nacional.

“Tenemos evidencia de que papas brotadas llegan al mercado, lo que demuestra que no hay aplicaciones de antibrotantes ni certificaciones de papas provenientes de áreas libres de la plaga. Esto refuerza que la medida aplicada a la papa de mesa, es una ocurrencia y no una oportunidad para los consumidores”, agregó Francisco Dall’Anese, abogado y exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado.

Ante esta situación, los productores, con el apoyo de Dall’Anese, presentaron una demanda contra el Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Segura sostuvo que estas papas importadas implica obtener alimentos que, en otras jurisdicciones, ya habrían sido descartados por su falta de calidad y valor nutricional.

Inspecciones

Fecha Kilogramos Medida 27 de enero 25.410 Destrucción 27 de enero 25.000 Destrucción 24 de junio 1.905 Destrucción 15 de julio 72.960 Reexpedición 25 de agosto 25.220 Destrucción 27 de agosto 99.740 Destrucción

Fuente: SFE

Importación de papa

2020 : 3.681 toneladas

: 3.681 toneladas 2021 : 4.506 toneladas

: 4.506 toneladas 2022 : 4.467 toneladas

: 4.467 toneladas 2023 : 5.602 toneladas

: 5.602 toneladas 2024 : 6.460 toneladas

: 6.460 toneladas 2025: 4.428 toneladas

Fuente: CNP, datos a abril de 2025