Cinco organizaciones de productores de cebolla presentaron una propuesta a una cadena de supermercados para establecer contratos directos con los agricultores para garantizar un precios justos que le den sostenibilidad a la actividad.

“Estamos ante un conflicto donde los productores nacionales tenemos la capacidad de ofrecer calidad, calibre y abastecimiento, pero no se nos da la oportunidad de vender directamente”, expresó César Gómez, representante legal del sector.

Los representantes de los productores comentaron que, después de reuniones con supermercados, se sigue prefiriendo el producto importado, en lugar del nacional.

Foto: Jorge Castillo.

Los agricultores dieron su compromiso a mantener un nivel de servicio superior al 95%, invertir en tecnología de secado, riego y clasificación.

A los incumplimientos en el etiquetado, que fue denunciado en el pasado, indicaron que la cadena reconoció las fallas, aunque sus correcciones fueron parciales.

“Se incluyó el país de origen y el precio, pero se omitió información clave como el calibre, la clasificación de calidad y la fecha de caducidad”, agregaron.

El sector cebollero hace un llamado a diferentes actores de la sociedad: