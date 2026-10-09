Productora toma decisión sobre concierto de Snoop Dogg

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Tras las recientes consultas que han surgido respecto al concierto de Snoop Dogg en Costa Rica, la productora Stockwell Entertainment informó por medio de un comunicado que el concierto se mantiene confirmado.

La presentación del rapero estadounidense se realizará el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, tal y como fue anunciado originalmente.

La productora y el equipo de trabajo avanzan con los preparativos y las coordinaciones que se requieren para tener una noche de música y entretenimiento de primer nivel, con un espectáculo a la altura de la trayectoria y el reconocimiento internacional de Snoop Dogg.

Además, recordó a quienes no han podido comprar la entrada para el show que estas se venden por medio de www.publitickets.com.