Producción nacional crece 4,8% en enero

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La producción nacional, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), creció a un ritmo del 4,8% durante el mes de enero. Esta cifra representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

El Régimen Especial registró un aumento del 9,8% en sus actividades económicas.

“Sobresale el desempeño de la industria manufacturera de implementos médicos, aun cuando en el mes en comentario tuvo una desaceleración interanual”, indica el informe presentado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El sector agropecuario sumo un quinto mes de forma consecutiva con crecimiento productivo. En enero el incremento fue de 2,8%; lo que muestra una recuperación después de un año de impacto en las cosechas por los efectos del clima.

“El resultado del mes se explica por el aumento en la producción agrícola de ciclo corto (hortalizas, raíces, tubérculos), así como en algunas actividades orientadas al mercado externo (piña, sandía, melón) cuya producción se benefició de una combinación favorable de temperaturas y precipitación”, agrega el Banco Central. El banano y el café siguen atravesando escenarios complicados por plagas y hongos, como la sigatoka negra y la antracnosis, respectivamente, que generaron una reducción en el rendimiento por hectárea.

En cuanto a la construcción, la variación fue positiva en un 2,5% debido a una mayor ejecución de obras públicas como los proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

El agregado de la producción en servicios de hotelería y restaurantes, ambos ligados al desempeño del turismo nacional, mejoró en un 3,2% en enero.

“Este resultado se asocia al crecimiento en los servicios de comida (especialmente comida rápida) y a la recuperación en los servicios de alojamiento, estos últimos impulsados por el aumento de 7,9 % en las llegadas internacionales de turistas según el Instituto Costarricense de Turismo”, informó el BCCR.