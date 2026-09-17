Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) abrió una investigación de oficio por la posible exposición de datos personales de costarricenses en la dark web, tras recibir un primer informe técnico de la Dirección Nacional de Ciberseguridad del Micitt.

La investigación busca esclarecer las circunstancias relacionadas con el tratamiento de la información y determinar si existió algún incumplimiento de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su reglamento.

El caso quedó registrado bajo el expediente N.° 425-09-2026, abierto de oficio el miércoles 16 de setiembre. Como parte de las diligencias, la Prodhab realizó un requerimiento formal de información para continuar con el análisis.

Las actuaciones comenzaron dos días antes, el lunes 14 de setiembre, cuando la Agencia solicitó información a la Dirección Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Posteriormente recibió un primer informe técnico elaborado a partir del análisis de la actividad detectada en la dark web.

Origen de los datos sigue sin determinarse

Pese a la apertura de la investigación, la Prodhab indicó que todavía no es posible determinar de manera definitiva de dónde provienen los datos expuestos.

Para establecer su origen serán necesarios los resultados de los análisis técnicos y forenses que se mantienen en curso. Además de la investigación administrativa de la Prodhab, autoridades judiciales analizan el caso en el ámbito penal.

Mientras avanzan las investigaciones, recomendó a la población mantenerse alerta ante posibles intentos de suplantación de identidad, llamadas, mensajes o correos electrónicos que soliciten información personal o financiera.

También aconsejó evitar enlaces y archivos de procedencia desconocida, utilizar contraseñas diferentes y robustas para cada servicio y activar la autenticación multifactor cuando esté disponible.