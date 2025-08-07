La Procuraduría General de la República difiere de la decisión de la Fiscalía de una absolutoria contra Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith.

Esto tras la decisión tomada este miércoles por el Ministerio Público en el juicio donde se analiza un posible tráfico de influencias por parte de los tres imputados.

Federico Quesada, representante de la Procuraduría, presentó las conclusiones del proceso judicial, donde ya participaron todos los testigos y se entregó toda la prueba documental.

Para Quesada, existen muchos criterios para determinar que la acción realizada parea que el nombre de Araya no apareciera en una causa judicial, le habría dado ventajas al exalcalde josefino para los comicios municipales del 2016.

Además, considera que los testimonios de los testigos demuestran la influencia jerárquica de Gamboa y Smith en esta decisión de ordenar varias acciones para favorecer a Araya.

Por este motivo, la Procuraduría pide un monto de indemnización de ¢42 años por el daño social causado, dividido en ¢15 millones tanto para Gamboa y Smith, así como ¢22 millones contra Araya.