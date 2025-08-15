La Promotora el Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) realizará una feria de empleo el próximo sábado 11 de octubre, en la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia, Guanacaste.

El evento, que se realiza por segundo año consecutivo, tendrá la participación de más de 40 empresas que ofrecerán alrededor de mil puestos de trabajo.

“La Feria de Empleo Talent Costa Rica es una herramienta clave para acercar las oportunidades de empleo a las diferentes comunidades de todo el país. Llevarla, nuevamente, fuera de la GAM nos permite conectar a las empresas con el talento regional y dinamizar la economía local. Guanacaste tiene un enorme potencial y queremos que esta feria sea un puente directo entre quienes buscan empleo y las compañías que requieren personal de una amplia gama de perfiles”, afirmó Laura López, gerente general de PROCOMER.

La feria, al igual que todas sus ediciones anteriores, será gratuita y abierta al público, con vacantes para puestos en diferentes áreas profesionales, al igual que variedad de oportunidades para personas bilingües y quienes solo manejan un idioma.

Las personas interesadas se pueden registrar en el sitio web de Procomer, donde podrán encontrar los puestos disponibles en la actividad y perfiles profesionales que buscan las empresas.