Los trámites de extradición en Costa Rica pueden extenderse por periodos que van desde un año hasta año y medio, dependiendo de la complejidad del caso y de si la persona requerida se opone al proceso.

Randall Zúñiga director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que, si el extraditable acepta voluntariamente ser entregado al país solicitante, el procedimiento resulta más ágil y puede resolverse en un lapso de cuatro a seis meses.

En esta etapa, el país requirente tiene un plazo de 60 días naturales para remitir la documentación y pruebas que fundamenten la solicitud.

No obstante, cuando el detenido se opone a la extradición, la causa pasa por dos instancias judiciales, en la primera instancia, un juez analiza la documentación y valora que la entrega no vulnere la normativa nacional, como prohibición de pena de muerte, cadena perpetua u otros tratos crueles. Y en la segunda instancia, un tribunal revisa los alegatos y resuelve la apelación de la defensa.

Este doble examen alarga el proceso y ha provocado que algunos casos de extradición se prolonguen hasta 18 meses.

El OIJ recordó que se trata de un trámite complejo, sujeto a normas internacionales y garantías procesales.

Cabe destacar que este martes la Policía Judicial detuvo al costarricense identificado como José Villalobos López, alias “Boligoma”, quien se convirtió en el sexto nacional requerido para extradición, vinculado a temas de narcotráfico en Panamá.