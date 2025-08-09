Carlo Díaz, Fiscal General de la República, aseguró que el proceso acusatorio contra el presidente Rodrigo Chaves por el caso BCIE no obedece a persecución política.

Así lo manifestó ante los diputados de la comisión especial que estudia el levantamiento de la inmunidad del mandatario y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.

“No se trata de ninguna persecución política. La solicitud que hacemos se fundamenta en una acusación producto de una investigación objetiva, llevada sin ningún interés o intención de perseguir a los acusados”, afirmó Díaz.

Según indicó, existen pruebas suficientes para justificar el levantamiento del fuero y permitir el inicio del juicio. Aunque no precisó los plazos ni cuándo podría eventualmente ser juzgado el presidente, dijo que con que el caso llegue a Cuesta de Moras se avanzará con la etapa de filtros.

Una vez que la comisión especial concluya sus sesiones el 29 de agosto, sus integrantes deberán rendir un informe que será analizado y posteriormente sometido a votación en el plenario, que tendrá la última palabra sobre el fuero de Chaves.

Sesión pública

Pese a la insistencia del fiscal, los diputados de la comisión legislativa rechazaron que su comparecencia se realizara de forma privada.

Díaz argumentó que el proceso debía mantenerse en secreto conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, que regula la privacidad de las actuaciones en la etapa de investigación.

Sin embargo, los legisladores descartaron esa solicitud, alegando que en la Asamblea Legislativa no existía tal posibilidad.

“Dada la seriedad del tema, yo me inclino a que sea pública. Para mí resulta preocupante declararla privada”, señaló la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez.

Incluso la defensa del ministro Rodríguez Vives, también acusado, pidió que la sesión se efectuara de manera pública.

De acuerdo con el Ministerio Público, el presidente Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la tesis de la Fiscalía, RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.

La causa penal fue registrada bajo el número 25-000019-0033-PE y señala al mandatario como presunto autor del delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.

Carlo Díaz Fiscal General

“Esta es una etapa secreta, terminamos una investigación donde consideramos que la prueba que se recabó si existe sustento para formular una acusación”.





Rocío Alfaro Diputada Frente Amplio

“No nos corresponde emitir un juicio, nosotros solo podemos ver si se están ofreciendo las pruebas para cada uno de los elementos que expone el expediente”.