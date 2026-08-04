La justicia brasileña procesó al futbolista del Sao Paulo Nicolas Bosshardt, de 19 años, por atropellar a un hombre de 84 años que falleció en el incidente, informaron este martes las autoridades y el club.

Bosshardt fue detenido la noche del lunes en flagrancia después de arrollar al hombre a las afueras de un centro comercial del barrio de Alphaville, en Barueri, en las proximidades de Sao Paulo.

Posteriormente, en una audiencia realizada la mañana del martes, el jugador quedó en libertad condicional.

Foto: AFP.

“Es acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública y quedó a disposición de la justicia”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado enviado a la AFP.

Lateral izquierdo de la cantera del Sao Paulo, que ya debutó en primera división y en la Copa Sudamericana, Bosshardt “compareció ante las autoridades competentes y se le dio el derecho a afrontar el procedimiento (judicial) en libertad”, publicó el Sao Paulo en una nota.

El equipo dijo que “seguirá acompañando el caso por medio de su departamento jurídico”.

Las autoridades constataron que el jugador no estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas y que su documentación estaba en regla, agregó el texto.

El club “lamenta profundamente lo ocurrido y expresa solidaridad con los familiares de la víctima en este momento de dolor y consternación”.

El Tribunal de Justicia de Sao Paulo informó a la AFP que el zaguero deberá comparecer mensualmente ante la corte mientras dure el proceso y que tiene prohibido ausentarse de su jurisdicción de residencia por más de ocho días “sin aviso previo”.

Se le suspende, igualmente, la autorización para conducir.

El anciano fue socorrido en el lugar del incidente, “pero no resistió las heridas”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública.

En un comunicado, la defensa del jugador aseguró que el hombre fallecido estaba “fuera del paso de peatones”, en “un lugar inadecuado para el cruce”.

Ni el club ni la defensa hacen referencia a las acusaciones de que Bosshardt participaba en una carrera de autos callejera.