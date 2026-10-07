Problemas sexuales femeninos; 10 motivos para visitar al sexólogo

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Dr. Mauro Fernández Sexólogo

Los estudios señalan que las mujeres, al igual que los hombres, enfrentan diversos problemas sexuales, al punto que algunas publicaciones indican que cerca del 70% de la población femenina ha lidiado con alguna disfunción, de tal forma que es importante conocer en detalle cuándo se debe buscar ayuda profesional:

1. Algunas mujeres a pesar de que quieren a su pareja no sienten el deseo sexual. En estas situaciones se debe buscar ayuda profesional.

2. Otras experimentan el deseo sexual normalmente, pero comienza a perderlo gradualmente, al punto que rara vez siente deseos. En esos casos hay que ir a la consulta.

3. También procede consultar cuando, al momento de iniciar la relación no logra lubricar, por lo que la penetración genera dolor e incomodidad en vez de placer.

4. Algunas mujeres, desde el inicio de la vida íntima, sienten dolor al inicio de la penetración en estos casos es recomendable una valoración profesional.

5. Otras mujeres no sienten dolor cuando inicia la penetración sino más bien cuando sucede la penetración profunda, experimentando un dolor que continúa hacia el bajo vientre o a lo profundo de la pelvis, situación que amerita una consulta sexual.

6. En otras, el problema reside en que no logran conseguir el orgasmo o rara vez sucede, desde luego que es una razón suficiente para una evaluación sexológica.

7. En algunas el acto sexual es un detonante de infecciones, cada relación provoca dolor, enrojecimiento, fisuras sumamente dolorosas. En estas circunstancias es necesario visitar al profesional cuanto antes.

8. En otros casos el acto sexual desencadena cuadros de cistitis, con ardor y dolor al orinar, que le van quitando el gusto a la vida sexual. En estas situaciones es recomendable la ayuda profesional.

9. También es común la presencia de sangrado con las relaciones y aunque no provoque dolor siempre debe ser motivo de consulta.

10. Algunas mujeres presentan flujos, muchas veces de mal olor y algunas veces con irritación vaginal, después de cada relación sexual, síntomas que nos hablan de una probable infección, de manera que se amerita una valoración médica.



Recordemos que si la mujer consulta apenas nota las primeras fallas, resultará más fácil superar esta disfunción.