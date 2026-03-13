Problemas renales se duplican en la CCSS

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las consultas por enfermedades renales en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se duplicaron en los últimos cinco años y alcanzaron en 2025 la cifra más alta, lo que confirma una tendencia sostenida en la demanda de atención por estos padecimientos.

Tras la caída registrada en 2020 debido a la pandemia, las atenciones retomaron un crecimiento constante.

Ese año se contabilizaron 86.250 consultas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 171.955, lo que representa un incremento cercano al 100 %.

El epidemiólogo Roy Wong McClure, explicó que el aumento responde tanto a una mayor capacidad de diagnóstico como a un crecimiento real de la enfermedad en la población.

“Se ha fortalecido la capacidad diagnóstica institucional mediante la red de laboratorios y herramientas del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que facilitan la identificación temprana de nuevos casos”, señaló.

No obstante, el especialista advirtió que también influyen factores estructurales como el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles.

Entre 2019 y 2025, la institución acumuló más de 800 mil consultas por enfermedad renal crónica (ERC), diagnóstico que concentra la mayor carga de atención en los servicios de salud.

Datos institucionales muestran que la enfermedad renal afecta principalmente a personas adultas mayores, especialmente al grupo de 65 años y más.