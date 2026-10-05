Problemas informáticos retrasan inicio de juicio por secuestro de hijo de exdiputado

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Problemas informáticos retrasaron este lunes el inicio del juicio por el secuestro de George Angulo, hijo del exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) del mismo nombre.

Así lo confirmó el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), donde estaba previsto que el debate comenzara a las 8:30 a.m.

Foto: Sergio Espinoza.

Sin embargo, al momento de iniciar la audiencia se presentaron inconvenientes técnicos que impedían realizar correctamente la grabación del juicio e incluso utilizar los micrófonos de la sala.

Uno de los jueces explicó que, debido a estas condiciones, el debate no podía comenzar hasta que se solucionaran los problemas informáticos.

13 personas enfrentan juicio

En este proceso figuran 13 imputados de apellidos Madrigal, Leiva, Ulate, Granados, Picado, Matamoros, Vargas, Jiménez, Acevedo, Vargas, Brenes, Sandoval y Obregón.

La Fiscalía los vincula con una presunta organización dedicada a cometer secuestros extorsivos y posteriormente exigir dinero a cambio de liberar a las víctimas.

Foto: Sergio Espinoza.

La causa contempla dos hechos ocurridos en enero y junio de 2023, cuyas víctimas son de apellidos Guardián y Angulo. Este último es hijo del exdiputado liberacionista George Angulo y propietario de una cadena de gimnasios.

Según la acusación, el grupo habría solicitado pagos mediante bitcoins o su equivalente en dinero en efectivo para liberar a las personas secuestradas.