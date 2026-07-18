Problemas en el hígado y riñones: Las secuelas de la Tirzepatida adulterada

La inyección de Tirzepatida ilegal en Costa Rica está provocando fallas y daños críticos en el hígado y los riñones de los pacientes, así como náuseas, vómitos, dolor agudo, diarreas y daños silenciosos en órganos vitales.

Bajo el engaño de una pérdida de peso rápida, cientos de personas se están aplicando un cóctel químico que, según análisis de laboratorio, contiene bacterias, insulina e incluso anfetaminas.

Especialistas advierten que estos medicamentos, distribuidos sin registro sanitario y con la cadena de frío rota, están intoxicando el sistema metabólico de quienes los consumen, dejando secuelas que van desde vómitos incontrolables hasta alteraciones permanentes en las funciones vitales de filtración.

“Tengo pacientes que tienen el perfil hepático alterado. Así como la función renal alterada. Por dicha, ninguno ha sido un caso serio que necesite hospitalización, como sé que lo existen y con un periodo de descanso de 3 meses todo regresa a la normalidad. Sin embargo, es normalmente porque lo detectaron a tiempo”, explica la doctora Tessa van den Boogaard, especialista en obesidad y metabolismo

No obstante, cuando la persona se expone más tiempo a los efectos de estas sustancias el daño en los órganos como secuela directa del tratamiento ilegal se puede volver más grave.

“Son pacientes que me dicen: ‘Doctora, me lo coloqué tres veces, luego vi sus videos y me detuve’, entonces, posiblemente si el uso es a largo plazo, sí van a haber complicaciones más importantes”.

Este problema de la función renal y hepática se origina porque el organismo intenta procesar excipientes y moléculas desconocidas que no forman parte de la formulación original.

Además, muchos pacientes, al percibir efectos como vómitos severos o niveles de azúcar disparados tras suspender el fármaco, descubren que sus órganos internos han estado bajo un estrés químico constante.

En el mercado negro costarricense, la Tirzepatida se comercializa bajo laboratorios falsos que los distribuyen en redes sociales, clínicas estéticas, consultorios médicos privados y farmacias.

Además de las preparaciones magistrales, las cuales aprovechan que este producto no se vende como un medicamento controlado y algunos profesionales lo utilizan como un fármaco irregular que evade los filtros de seguridad del Ministerio de Salud.

Toxicidad en los fármacos

El peligro para el hígado y los riñones se multiplica cuando el medicamento es una falsificación. Al no existir regulación sobre la fabricación de estos frascos, se introducen sustancias tóxicas para dar una falsa sensación de eficacia.

Alejandro Chaves, endocrinólogo del Hospital Metropolitano, advierte que los componentes no declarados son los principales responsables de las reacciones adversas. “En cuanto al tema de lo que le puede pasar al paciente, puede haber alguna toxicidad por algún recipiente que traiga que no es conocido y ya específicamente sobre la molécula como tal, pues un medicamento que por sus propiedades puede dar síntomas digestivos de náuseas, vómito, diarrea”, detalló.

Además, en algunas clínicas se ha detectado que los frascos destinados a un solo paciente se dividen para diez personas, multiplicando el riesgo de contaminación cruzada.

“Si yo uso un mismo frasco para estar inyectando más de una persona, pues ahí puede haber contaminación cruzada, ¿verdad? Porque lo que tengo entendido, muchos de los pacientes los inyectan en la misma clínica, entonces, usan un frasco para varias personas y eso puede llegar a contaminarla”, explicó Chaves.

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¿Qué hacer si le aplican un medicamento falso?

Ante la confirmación de que le están administrando Tirzepatida falsa que carece de registro sanitario o presenta anomalías en su empaque, los especialistas coinciden en que la primera acción debe ser la suspensión inmediata de las aplicaciones para detener la exposición a posibles contaminantes.

“Debe asistir a control endocrinólogo o con un médico especializado en obesidad y metabolismo. Nosotros les vamos a recetar perfiles hepáticos, pancreáticos y renales para evaluar realmente si hubo alguna afectación y lo que se recomienda es un descanso de tres meses de cualquier tipo de GLP-1”, explicó la doctora Tessa van den Boogaard. Por su parte, el endocrinólogo Alejandro Chaves enfatiza la necesidad de retornar a los canales de venta seguros y autorizados por el Estado para garantizar la calidad del fármaco.

“Se debe consultar a un especialista en obesidad y que a la hora de que se le recomienda un medicamento asesorarse que ese es un medicamento que se puede conseguir en cualquier farmacia, que es un medicamento que sí está hecho en un laboratorio regular”.

Por su parte Victoria Hall, del CIMED-UCR, señala que la responsabilidad del paciente también incluye la vía administrativa para frenar la red de comercialización ilegal.

“Si yo estoy comprando un producto que no tiene registro en el país, yo debería poner una denuncia ante el Ministerio de Salud como paciente indicando que lo que estoy adquiriendo no tiene un registro”.

La seguridad del paciente depende estrictamente de utilizar productos que aseguren trazabilidad, eficacia y calidad mediante un registro sanitario vigente en Costa Rica.