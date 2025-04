Por sedentarismo y hábitos poco saludables



Los problemas cardíacos dejaron de ser un riesgo exclusivo para las personas mayores y, cada vez más jóvenes enfrentan estos padecimientos que pueden desencadenar infartos o incluso la muerte.

En 2017, los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendieron a 97 pacientes con enfermedades del corazón. Las edades van de los 20 a 44 años.

Dicha cifra incrementó en el 2021 a 186 personas. En el grupo etario de 45 a 64 años, los casos pasaron de 1.110 a 1.543.

Cabe señalar que esos son los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Salud.

La causa principal de este panorama es el cambio en los hábitos de vida, visible en casi todos los segmentos poblacionales, aunque con mayor impacto en los más jóvenes, donde el estrés y la falta de actividad física se han convertido en factores alarmantes.

“Los grupos de riesgo históricos han sido los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 65 años. Sin embargo, en los últimos 10 a 15 años, hemos observado un aumento en la incidencia de infartos en poblaciones más jóvenes que estas”, explicó el cardiólogo Alberto Barria.

Aunque es extremadamente inusual que un infarto ocurra en niños o adolescentes, el especialista asegura que “sí estamos viendo un aumento en su presentación en personas de entre 25 y 50 años”.

Además, se ha relacionado la creciente popularidad de los vaporizadores con posibles afecciones cardíacas.

Aunque sus efectos a corto plazo aún no se conocen del todo, las autoridades han advertido que podrían estar vinculados con riesgos como la miocarditis o la taquicardia.

Incluso, algunos estudios han asociado estos trastornos a las vacunas contra el Covid-19, especialmente a la de AstraZeneca.

No obstante, un artículo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, publicado en la revista World Journal of Clinical Cases, evidenció que, si bien se documentaron ciertos casos relacionados con infartos de miocardio, no se pudo establecer una conexión directa con la inoculación contra el virus.

“Los riesgos a largo plazo de la vacuna contra la Covid-19 en niños, adolescentes y adultos jóvenes aún se desconocen, por lo que será necesario seguir investigando”, aseguró el doctor Samuel López.

Cifras en el país

En Costa Rica, cada día fallecen cerca de 14 personas por enfermedades vinculadas al corazón, lo que representa unas 5.000 muertes al año, consolidando a estas dolencias como la principal causa de defunción en el país.

Según datos del Ministerio de Salud, respaldados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), aproximadamente un 33% de los decesos, es decir, una de cada tres personas que mueren en el país, están relacionados con un paro cardíaco o un trastorno derivado.

Este no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también emitió una alerta, señalando que estas enfermedades se pueden prevenir o mitigar sus efectos, ya que los malos estilos de vida son una causa directa de estos males, que provocan 1,9 millones de muertes anuales en el mundo.

“El tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, los regímenes alimentarios insalubres y el consumo nocivo de alcohol sólo se pueden abordar mediante políticas públicas que concierten acciones de varios sectores”, afirmó la doctora Mirta Roses, exdirectora de la OPS.

Datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud indican que las muertes por infarto agudo de miocardio aumentaron un 11% durante el año 2022, pasando de 1.928 casos en 2021 a 2.144 fallecimientos.

De ese total, 869 corresponden a mujeres (40%) y 1.275 a hombres (60%).

El grupo más afectado son las personas mayores de 75 años, quienes registraron 1.178 decesos del total reportado en 2022.