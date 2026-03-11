Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Los problemas de erección tienen diversas formas de presentación. A algunos hombres les cuesta conseguir la erección; otros la consiguen fácilmente, pero no con la firmeza necesaria; y están quienes, aunque la consiguen, les cuesta mantenerla, al punto que no es posible continuar con la relación sexual.

En estos casos la erección puede ser firme al inicio, pero con cualquier distracción, como el timbre de un teléfono, una puerta que se cierra, un ruido en la vecindad, o con los cambios de posición, y a veces hasta espontáneamente, la firmeza se desvanece al punto que el pene queda totalmente flácido y con frecuencia no se logra conseguir nuevamente la erección.

Por lo general todos estos casos tienen la particularidad de que en un inicio suelen presentarse de manera aislada, es decir las fallas solo se presentan en ciertas ocasiones, pero con el tiempo se vuelven cada vez más frecuentes, hasta comprometer la mayoría si no es que todas las relaciones sexuales.

Desde luego, esto coloca al varón en una posición muy difícil en el sentido que, desde las primeras fallas sexuales, se comienza a gestar un temor y una enorme inseguridad. En cada encuentro sexual florece la duda de si será capaz de conseguir un adecuado rendimiento sexual, situación que por sí misma, también falsea la erección.

Hoy sabemos que gran parte de estas fallas son producto de una alteración hormonal, metabólica o infecciosa. Así, enfermedades tan comunes como la diabetes, la presión alta, las infecciones prostáticas, las alteraciones de la glándula tiroides, por citar algunas, falsean los mecanismos de la erección.

El abordaje que se realiza en la actualidad consiste en determinar la causa del problema, a través de diversos exámenes y evaluaciones, de esta manera, tratamos la alteración de fondo, con el fin de resolver el problema sexual.

Esa es la buena noticia, hoy estamos en capacidad de resolver la inmensa mayoría de estos casos y así devolver al varón esa seguridad perdida. Claro está, lo ideal es consultar apenas se notan las primeras fallas, momento en el cual es más fácil resolver el problema y el éxito es mayor. Además, este tratamiento temprano evita repercusiones dentro del vínculo de pareja.

Dr. Mauro Fernández • Sexólogo

