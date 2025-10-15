Usuarios de la aplicación móvil del Banco de Costa Rica (BCR) reportan atrasos, demoras y problemas para utilizar la plataforma.

En las redes sociales del banco hicieron saber su molestia e inclusive aseguran tener 5 horas a la esperando que la aplicación funcione.

Ante esto, el BCR indicó:

Estamos con una intermitencia en la App BCR Móvil, la cual ya está en atención por los especialistas. Nuestra página web, oficinas (durante su horario habitual), ATMs y medios de pago están operando sin problema.

El problema se solventaría a la brevedad, según indicaron.