El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha identificado que algunas denuncias por privación de libertad están vinculadas a presiones ejercidas por dueños de viviendas contra inquilinos que no pagan el alquiler.

Así lo indicó Marlón Carrillo, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ de San José, quien detalló las principales causas relacionadas con este tipo de “delito espontáneo”.

“Hemos atendido casos en los que personas deben varios meses de alquiler. El dueño de la propiedad coloca un candado en la puerta para impedir la salida, como forma de venganza y presión para exigir el pago”, explicó.

En la mayoría de los casos, la privación de libertad no supera las 24 horas, según el investigador.

Se han registrado situaciones en el ámbito laboral, donde empleadores impiden la salida de trabajadores al cerrar las puertas. “Los casos laborales son muy particulares, ya que exponen a los trabajadores a riesgos en caso de emergencia. Impedir el libre tránsito constituye un delito”, afirmó Carrillo.

Carrillo señaló que muchos de estos casos están relacionados con consumidores de drogas que, al no pagar, son víctimas de represalias. “En grupos criminales, los consumidores compran droga, la consumen y quedan debiendo. Entonces los capturan, los privan de libertad, los agreden y luego los liberan”, detalló.

Durante el 2024, Delitos Varios contabilizó 129 denuncias por privación de libertad. Hasta el 15 de setiembre de 2025, ya se han registrado 116 casos.

La mayoría de estas denuncias se presentan en la provincia de San José, que entre 2024 y 2025 acumula 154 casos.



Modalidades de privación de libertad

• Durante asaltos a vivienda: primeramente, invaden la propiedad y luego privan de libertad a las personas.

• Por deudas con drogas: los criminales abordan a personas que compran drogas y no pagan en el plazo.

• Dueños presionan: cuando el arrendatario no paga y el propietario le encierra como medida de presión para cancelar la mensualidad.

• Situaciones de confianza: la víctima es familiar o conoce a la persona que comete el ilícito. Parejas que no dejan salir al cónyuge.

Algunas recomendaciones

• Mantener la calma.

• Observar bien el lugar y reconocer detalles.

• Tratar de solicitar ayuda a las autoridades. del 911.

• Interponer la denuncia.