Los privados de libertad que forman parte del programa “Cero Ocio” apoyarán las labores de mantenimiento de centros educativos del país.

Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, que indicó que los reos realizarán trabajos en el Conservatorio Castella en Heredia y la escuela de Cocorí en Cartago.

Labores de pintura, mantenimiento, limpieza y chapeo serán parte de las funciones de los privados de libertad en estos lugares.

Escuela de Cocorí. Foto: Cortesía.

Se trata de un grupo de alrededor de 20 reclusos, quienes estarán centralizados para estas funciones.

Con esta iniciativa, se espera que más de 1.300 estudiantes de los centros educativos se beneficien de estas labores.

Una cuadrilla, en promedio de diez trabajadores durante diez días, tendría un costo aproximado de entre ¢2 millones y ¢2,5 millones para estas funciones.

Escuela de Cocorí. Foto: Cortesía.

Justicia indicó que el plan es que este procedimiento se replique por lo menos en otros 5 centros educativos.