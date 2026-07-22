Privados de libertad realizan limpieza previa a la Romería 

Un grupo de 18 privados de libertad realiza desde esta semana labores de limpieza, corte de zacate y mantenimiento de zonas verdes en el sector conocido como la Cuesta del Fierro, en Ochomogo, como parte del programa “Plan Cero Ocio”, impulsado por el Ministerio de Justicia y Paz.

Los trabajos se desarrollan sobre ambos márgenes de la carretera Florencio del Castillo, una de las principales rutas utilizadas por miles de peregrinos que cada año se dirigen a la Basílica de los Ángeles, en Cartago, con motivo de la Romería del 2 de agosto.

“El objetivo de estas labores es que los romeros hagan su peregrinación por una zona más amplia, ordenada y segura; serán en total 9.5 kilómetros de trabajos ejecutados por los privados de libertad”, afirmó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz.

Las labores incluyen la limpieza de residuos, el recorte de la vegetación y el mantenimiento de las áreas verdes, acciones que además contribuyen a mejorar la visibilidad para conductores y peatones, así como a reforzar la seguridad vial en un punto de alto tránsito durante la época de Romería.

El programa “Plan Cero Ocio” promueve la participación de privados de libertad en proyectos de beneficio comunal, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento del tiempo, el desarrollo de hábitos de trabajo y la reinserción social mediante actividades que impacten positivamente a las comunidades.

Como parte de estas acciones, el Ministerio también anunció el envío de otra cuadrilla de privados de libertad al Hogar de Larga Estancia Santiago Crespo, en Alajuela.

En ese lugar colaborarán con la limpieza de las áreas afectadas, la recolección de escombros y la reparación de algunos de los daños ocasionados por el incendio que recientemente afectó las instalaciones.

“Vamos a coordinar con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) para que también estos trabajos beneficien a la población más vulnerable del país”, agregó Aguilar.

Con la Romería a pocos días de iniciar, las labores en la Cuesta del Fierro forman parte de los preparativos para recibir a casi dos millones de fieles que recorrerán esta ruta rumbo a Cartago en condiciones más seguras y adecuadas.