Privados de libertad realizan limpieza en la Florencio del Castillo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un grupo de 22 privados de libertad trabaja desde este viernes en la tercera jornada de limpieza en la autopista Florencio del Castillo, como parte del “Plan Cero Ocio”, promovido por el Ministerio de Justicia y Paz.

De acuerdo con las autoridades, entre junio y octubre del 2026, se han intervenido 34 kilómetros (17 por cada etapa). Esto representa un ahorro anual estimado para el Estado de ¢1.200 millones.

Los reportes de rendimiento técnico son claros: desde el despliegue del contingente a mediados de junio de 2026, el personal ha acumulado 15.120 horas de servicio productivo, distribuidas entre trabajos de mantenimiento, chapia, remoción de maleza y asistencia especial durante la romería hacia Cartago.

Foto: Justicia y Paz

Foto: Justicia y Paz

Detalle de trabajos realizados

Del total de horas registradas, 11.852 se destinaron al control de maleza y la chapia vial, incluyendo la limpieza de los márgenes del derecho de vía para favorecer la visibilidad de los conductores que transitan entre San José y Cartago.

Asimismo, 3.268 horas se dedicaron a la limpieza de canales, cunetas y desechos, con el propósito de mantener los sistemas de drenaje libres de obstrucciones y reducir el riesgo de acumulación de agua sobre la capa asfáltica.

En la romería hacia la Basílica de los Ángeles, se destinaron 1.134 horas de trabajo intensivo a labores de apoyo para el resguardo de la seguridad peatonal y el cuidado del entorno utilizado por los peregrinos.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, una vez concluido el último tramo, en el sector de Taras, el personal reinicia las labores desde el kilómetro cero, con el objetivo de controlar el crecimiento de la maleza y mantener la ruta en condiciones adecuadas de seguridad vial.

Foto: Justicia y Paz

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