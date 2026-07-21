Privados de libertad realizan limpieza en cuesta del Fierro

Un grupo de al menos 18 privados de libertad trabaja desde este martes en el sector del Fierro, ubicado en Ochomogo como parte del “Plan Cero Ocio”, promovido por el Ministerio de Justicia y Paz.

Dentro de las labores destacan limpieza, chapia y mantenimiento de zonas verdes sobre ambos márgenes de la carretera Florencio del Castillo.

Según la cartera, el objetivo de estas labores es brindar un trayecto más limpio, ordenado y seguro para las miles de personas que, como cada año, caminarán hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles durante la romería del próximo 2 de agosto.