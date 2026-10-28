Privados de libertad que publicaron video en redes fueron trasladados al CACCO

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Nueve privados de libertad que grabaron y publicaron un video en redes sociales desde la cárcel de La Reforma fueron identificados y trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).

Video: Justicia y Paz

Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia y Paz, mediante un video donde publicaron unos minutos del video de los reclusos y, posteriormente imágenes de los nueve hombres ingresando a las celdas de la megacarcel.

Además, según las autoridades, se les decomisaron armas, un celular, entre otros accesorios.

Video publicado por los privados de libertad

Según se muestra en el video publicado por los reclusos, estos piden consideración, ya que mencionan que con costos reciben dos tiempos de comida y que muchos de los reclusos ya han cumplido 15 años pagando por un delito.

“¿Cómo quieren reinsentarnos a la sociedad si nos apartan de nuestra familia y nuestros hijos?”, expresaron en el video.

Además, piden al Gobierno realizar mega escuelas, canchas de futbol, carreteras y más.