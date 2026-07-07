Privado de libertad se escapa de La Reforma: Esto dice Justicia

Descontaba pena por robo agravado

Un privado de libertad se fugó del (CAI) Jorge Arturo Montero Castro en la cárcel de La Reforma, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

Según trascendió, el privado de libertad en fuga se trata de un hombre de apellidos Villalobos Ledezma de 45 años; su ausencia fue percatada hasta esta mañana por las autoridades penitenciarias.

Foto: Cortesía.

Villalobos tiene tatuajes visibles en el cuello y otras partes de su cuerpo que podrían ayudar con su ubicación.

El jefe policial del centro penal ordenó recorridos y verificaciones en las instalaciones y sus alrededores con el propósito de identificar posibles rutas de escape o cualquier indicio que permitiera orientar la investigación de las autoridades.

Foto: Cortesía.

El reo descontaba una condena por los delitos de robo agravado, robo simple y agresión con armas contra la propiedad y por agresión con arma.

Foto: Cortesía.