Privado de libertad se escapa de La Reforma: Esto dice Justicia

Un privado de libertad se fugó del (CAI) Jorge Arturo Montero Castro en la cárcel de La Reforma, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

Según trascendió, el privado de libertad en fuga se trata de un hombre de apellidos Villalobos Ledezma de 45 años; su ausencia fue percatada hasta esta mañana por las autoridades penitenciarias.

Foto: Cortesía.

Villalobos tiene tatuajes visibles en el cuello y otras partes de su cuerpo que podrían ayudar con su ubicación.

El jefe policial del centro penal ordenó recorridos y verificaciones en las instalaciones y sus alrededores con el propósito de identificar posibles rutas de escape o cualquier indicio que permitiera orientar la investigación de las autoridades.

Foto: Cortesía.

El reo descontaba una condena por los delitos de robo agravado, robo simple y agresión con armas contra la propiedad y por agresión con arma.