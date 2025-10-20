El Ministerio de Justicia y Paz informó el domingo sobre el fallecimiento de un privado de libertad de la cárcel de Pococí, Limón.

La persona fallecida, identificada con el apellido Segura, de 49 años, manifestó sentirse mal alrededor de las 3:36 p.m.

Fue atendido por el personal de la cárcel y trasladado de inmediato al Hospital de Guápiles con acompañamiento policial.

Al llegar al centro médico, aproximadamente a las 4:05 p.m., el personal médico confirmó su fallecimiento dentro de la unidad móvil.

El caso fue atendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó las diligencias correspondientes para esclarecer la causa del deceso.

El Ministerio de Justicia expresó su profundo pesar por el fallecimiento y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el desarrollo de la investigación.