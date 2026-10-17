Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un privado de libertad de apellido Rivera, de 44 años, falleció en el Hospital San Rafael de Alajuela, debido a complicaciones de salud, según informó este sábado, el Ministerio de Justicia y Paz.

De acuerdo con la Dirección de la Policía Penitenciaria, el hombre murió a las 9:00 p.m., luego de permanecer internado en el centro médico desde el pasado 24 de setiembre.

Rivera había sido trasladado al hospital desde el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.