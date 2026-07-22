Un privado de libertad de apellido Vargas aprovechó una salida al Hospital San Rafael de Alajuela para recoger droga y teléfonos celulares, sin embargo, fue descubierto por oficiales de la Policía Penitenciaria antes de regresar al centro penal.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando el privado de libertad, recluido en el CAI Jorge Arturo Montero Castro conocido como La Reforma, reportó un fuerte dolor abdominal y debió ser trasladado al centro médico para recibir atención.

Mientras esperaba ser valorado, los oficiales penitenciarios notaron una actitud inusual, por lo que decidieron realizarle una revisión corporal. Durante la inspección encontraron oculto debajo de la camisa un paquete con 27,30 gramos de aparente marihuana y un teléfono celular, artículos que fueron decomisados de inmediato.

Evidencia decomisada. Foto: Ministerio de Justicia y Paz.

Tras recibir atención médica, Vargas fue trasladado nuevamente al centro penitenciario. Sin embargo, al ingresar a su ámbito de convivencia y ser sometido al registro de rutina, los agentes descubrieron que aún ocultaba otro paquete en su cuerpo.

En esta segunda revisión, la Policía Penitenciaria decomisó 25,15 gramos de aparente marihuana, 10,45 gramos de aparente cocaína y otro teléfono celular.

Ambos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de turno, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.