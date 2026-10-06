Privadas de libertad salen de prisión para trabajar

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un grupo de cinco mujeres recluidas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling inició labores fuera de muros en el vivero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ubicado en San Vicente de Moravia.

Esta medida marca la incorporación de las primeras privadas de libertad a jornadas laborales diurnas fuera de prisión en el marco del programa Cero Ocio. La iniciativa se concretó tras las peticiones planteadas por las internas a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

Fotografía cortesía Ministerio de Justicia y Paz

Embellecimiento de carreteras y rutina laboral

En las instalaciones del MOPT, las participantes realizan tareas operativas como llenar bolsas, desespinar plantas, deshierbar, acomodar materiales y sembrar árboles.

La unidad productiva reproduce material vegetal destinado al embellecimiento del paisaje en las carreteras nacionales.

La jornada de trabajo empieza diariamente a las 6:00 a. m., mientras que la alimentación durante el almuerzo es provista por el centro Semiinstitucional San José.

Fotografía cortesía Ministerio de Justicia y Paz

Perspectiva de género y antecedentes en producción textil

La extensión de Cero Ocio fuera de los centros penales busca aplicar una perspectiva transversal de género en los procesos de inserción social y reforzar las alianzas entre entidades estatales. Previamente, el programa ya había habilitado un frente de trabajo femenino en el área textil del CAI Vilma Curling, donde 44 privadas de libertad confeccionan los uniformes para los reclusos de alta peligrosidad que irán al Cacco.