El Poder Judicial, mediante el Juzgado Penal de Cartago, impuso un año de prisión preventiva contra un hombre de apellido Solano, quien figura como sospechoso de asesinar a una joven madre de 25 años en la provincia de Cartago.

Además del delito de homicidio, al sospechoso se le investiga por los delitos de robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito.

Los hechos

La víctima, una mujer identificada con los apellidos Chaves Solano, de 25 años y madre de dos niños de 2 y 8 años, vivía con una tía a la par de un parque en Blanquillo, Oreamuno.

Los vecinos indicaron que la noche anterior escucharon gritos de una persona solicitando ayuda, sin embargo, no avisaron a las autoridades policiales.

Fue hasta el día siguiente cuando unos menores que jugaba dicho parque encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

En colaboración con el periodista Allan Madriz.