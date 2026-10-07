Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Martínez pasará seis meses de prisión preventiva tras ser sospechoso de participar en un homicidio y en otro hecho delictivo, ambos casos ocurridos en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con las autoridades, el primer caso ocurrió en San Rafael de Liberia cuando, en apariencia, el sospechoso se presentó en la vivienda de una mujer, a quien habría agredido la tarde del pasado domingo con un arma blanca.

Al momento de su detención, Martínez también se encontraba, presuntamente, incumpliendo medidas de protección dictadas en favor de la mujer que al parecer agredió.

Por su parte, en el segundo caso, las autoridades investigaban su posible relación con la muerte de otro hombre ocurrida horas antes en el barrio La Victoria de ese mismo cantón, quien habría sido atacado con arma blanca y posteriormente falleció.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público y deberá permanecer en prisión preventiva durante el plazo establecido por el Juzgado Penal, mientras continúan las investigaciones para determinar su eventual responsabilidad en los hechos.