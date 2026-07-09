Prisión preventiva para sospechoso de atacar un negocio con bomba molotov

El Juzgado de La Fortuna de San Carlos ordenó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Artavia, de 25 años y de nacionalidad costarricense, como sospechoso de lanzar una bomba molotov contra una venta de comidas rápidas en La Tigra de San Carlos.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio, en el sector de La Lucha de La Tigra, cuando, de acuerdo con la investigación, el sospechoso habría lanzado la bomba contra el negocio.

Como consecuencia del ataque, el propietario sufrió quemaduras en los brazos, las piernas y el rostro, por lo que fue trasladado en condición grave al Hospital San Carlos.

Tras la investigación realizada por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se ubicó y se detuvo al sospechoso ese mismo día en la comunidad de San Miguel de La Tigra.

De forma preliminar, la principal línea de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con un aparente conflicto de índole laboral.

Sin embargo, las autoridades indicaron que las causas del hecho continúan bajo investigación.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.