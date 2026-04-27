Priscilla Vindas sobre Chaves: “Es un presidente que calla a sus ministras”

La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, calificó la elección de Rodrigo Chaves como una “premonición” del incremento en la violencia de género que hoy sacude al país.

Según la legisladora, la llegada al poder de una figura con antecedentes de una investigación por acoso sexual representó una señal de alarma que ha derivado en “un Poder Ejecutivo que minimiza la seguridad de las mujeres y permite un clima de violencia creciente”.

Durante una entrevista en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal”, Vindas analizó el impacto simbólico y real de la actual administración en la integridad femenina:

“Yo muy claramente dije que tener al presidente Chaves sentado en la silla presidencial era tener a nuestros acosadores, a nuestros violadores y a nuestros asesinos. Tenemos violencia de género creciendo y realmente es un Poder Ejecutivo que no ha hecho nada por garantizar que se minimice la violencia en todos los niveles hacia las mujeres. Más bien lo vemos amplificado todos los miércoles, es un presidente que calla a sus ministras, que las tiene como menos”, aseguró.

No obstante, señaló que el avance de investigaciones internas en la Asamblea Legislativa por casos de acoso demuestra que las funcionarias ya no están dispuestas a normalizar conductas que antes eran cotidianas en los pasillos del Congreso.

“Tenemos mucho que aportar”

Esta postura firme contra las estructuras tradicionales se vincula directamente con su identidad como una de las diputadas más jóvenes de la historia nacional.

Vindas recordó que su llegada rompió con el estereotipo visual del político, mencionando que en comunidades como Los Chiles la gente esperaba a una “señorona” y no a una joven de origen sencillo y educación pública.

“Yo ciertamente en política me metí porque siento que las personas jóvenes tenemos mucho que aportar.

No estamos conformes con la forma en la que se ha hecho política por muchísimas décadas, en la forma en la que crecimos o como vimos la política desarrollarse y que más personas jóvenes estemos involucradas o que más voces que quizás no vienen del estatus quo que se imaginaría alguien que es un político o un diputado es importante y es necesario”, comentó.

A pesar de las limitaciones de ser oposición, la legisladora destaca como su principal legado un proyecto para condenar la organización criminal, diseñado tras un riguroso trabajo técnico con el Poder Judicial para combatir el sicariato y los ajustes de cuentas.