Ciudad de México (EFE). Priscilla, decimosexto ciclón de la temporada y que se formó el sábado en el océano Pacífico como tormenta tropical, se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

En su comunicado más reciente, el SMN expuso que la amplia circulación del meteoro “mantendrá la probabilidad lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el oeste y sur del país”.

La institución precisó que a las 15:00 horas (21:00 GMT) el centro del fenómeno se localizó a 470 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Y registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

Se prevé que, durante las próximas horas, continúen las lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, indicó el Meteorológico de México.

Además de rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero. También se pronostica oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2,5 a 3,5 m en costas de Guerrero (oeste).

Según los pronósticos, Priscilla se mantendrá como huracán de categoría 1 este domingo y hoy lunes podría elevarse a categoría 2.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.