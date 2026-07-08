Priscilla Chinchilla ya encontró club tras su salida del Atlético

La aventura de Priscila Chinchilla en el Atlético de Madrid duró apenas seis meses, pero la delantera costarricense no tardó en encontrar un nuevo destino para continuar su carrera.

La atacante de la Selección Nacional se convertirá en nueva jugadora de Pumas UNAM Femenil, regresando así a la Liga MX Femenil, donde anteriormente defendió los colores del Pachuca.

👋 ¡Bienvenida a Pumas! ✨



Priscila Chinchilla se suma a nuestro proyecto para afrontar un nuevo reto con estos colores. 🐾



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La decisión llega pocos días después de que Chinchilla acordara la rescisión de su contrato con el Atlético de Madrid. La propia futbolista explicó que su salida obedeció a la necesidad de tener mayor continuidad y sumar minutos en cancha, pensando también en los compromisos de Costa Rica rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante su breve paso por el conjunto colchonero, la atacante disputó 13 partidos y marcó dos goles, aunque nunca logró consolidarse como titular en el esquema del equipo español.