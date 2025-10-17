El príncipe Andrés del Reino Unido renunció a todos sus títulos y honores con la corona tras reunirse con el rey Carlos III, su hermano, este viernes, en medio de un escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El movimiento responde a las presiones sobre la monarquía tras múltiples escándalos entre los que se incluye un caso de abuso a menores en los Estados Unidos en el cual fue denunciado por Virginia Giuffre tras alegar que fue abusada sexualmente al obligarla a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor. Esto en la isla de Epstein.

La denunciante murió por presunto suicidio en abril de este año, previamente publicó que fue atropellada por un bus y que le quedaban pocos días de vida.

Andrés ya había sufrido el retiro de diversos honores, en noviembre de 2024 el monarca le retiró el servicio de seguridad y no fue invitado a actos navideños de la corona británica.

También se le acusa de tener nexos con el empresario chino Yang Tengbo, quien es considerado un espía por las autoridades británicas.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra