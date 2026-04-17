Tres petroleros iraníes salieron del Golfo a través del estrecho de Ormuz con cinco millones de barriles de crudo, los primeros desde el bloqueo de Estados Unidos a los puertos en Irán, informó este viernes a la AFP la compañía de datos marítimos Kpler.

Según Kpler, el Deep Sea, el Sonia I y el Diona, todos ellos sancionados por Estados Unidos, cruzaron este paso estratégico el miércoles procedentes de la isla iraní de Jark, que alberga el mayor terminal petrolero de Irán.

Los buques cargaron el crudo el 2, el 8 y el 9 de abril respectivamente. El Deep Sea y el Diona transportan dos millones de barriles cada uno y el Sonia I, un millón, según Kpler.

Washington impone desde el lunes un bloqueo de los puertos iraníes, con el fin de impedir que Teherán exporte su petróleo. Esas exportaciones no se habían visto afectadas por la guerra, que empezó el 28 de febrero.

Ningún petrolero iraní había salido del Golfo por el estrecho de Ormuz con un cargamento de crudo desde el Starla el 10 de abril.

Kpler precisó a la AFP que confirmó “por imágenes satelitales” que los tres petroleros en cuestión cruzaron el estrecho en sentido de salida el miércoles 15 de abril.