Primeros meses del bloque opositor reavivan debate sobre su liderazgo

A poco más de dos meses desde que los nuevos diputados asumieron sus curules en el Parlamento, el llamado “Bloque Democrático” enfrenta sus primeras lecturas políticas. Mientras las cuatro fracciones de oposición defienden una agenda común pese a sus diferencias internas, el oficialismo y analistas consideran que el Frente Amplio (FA) ha ganado protagonismo y marca la pauta dentro de la alianza partidaria.

Desde el primero de mayo, las fracciones de oposición dejaron claro que tienen diferencias, pero que estaban de acuerdo en consolidar una “agenda común” para nivelar la balanza ante un oficialismo que consiguió 31 curules en el Congreso.

“Creo que están tratando de provocar alguna fractura o incomodidad. Probablemente estén incómodos porque tenemos un bloque democrático.

Pero en el bloque nos respetamos todas las fracciones y todas las posiciones que tengamos”, dijo la diputada del FA, Sigrid Segura, en declaraciones a Grupo Extra.

Las cuatro fracciones que conforman el bloque opositor son el FA, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda fracción con mayor número de diputados en el Parlamento.

Ante las consultas, Segura señaló que entre las cuatro fracciones “han discutido consensos y disensos” y que todas las bancadas tienen “voz y voto”.

El FA no absorbe al PLN

El presidente del PLN, Ricardo Sancho, aseguró a Grupo Extra que el FA no “absorbe” a la bancada verdiblanca y que tampoco marca la pauta de la agenda política de la oposición.

“Somos un partido social demócrata. Podemos coincidir en una agenda legislativa incluso con el mismo gobierno. Tal vez es el FA que está llegándole al PLN”, aseguró Sancho.

También el secretario del PLN, Miguel Guillén, reaccionó a las críticas del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, que tildó de “comunistas” a las tres fracciones opositoras, FA y CAC, que firmaron el “Pacto Patriótico” con varios sindicatos, para lanzar la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases).

“Esa frase no solo es falsa: revela una enorme pobreza histórica. Costa Rica no se construyó con etiquetas. Se construyó cuando adversarios profundos tuvieron la grandeza de hablar por encima del odio”, advirtió Guillén.

Percepción de liderazgo

El politólogo Mario Quirós es cauteloso al determinar si el FA tiene “la conducción formal” del bloque opositor, aunque aseguró que desde fuera “se percibe” que lleva “la batuta” del control político.

“No es solo que el FA marque su propia posición, sino que el PLN está terminando de acercarse a ese centro de gravedad que está marcando el FA. Entonces, se desplaza ese centro y por eso es que notamos, sea cierto o no, que la batuta en estos dos meses por parte de la oposición la está llevando el FA”, señaló Quirós.

El analista mencionó que el tablero político se redefinió y que el país cuenta con una “Asamblea inédita”, en la que se esperaría que la fracción más grande de la oposición determinara el tono, algo que a su criterio no se ha visto.

“El FA está llevando la voz cantante en el control político, en la discusión de temas y en la articulación de la agenda común de las cuatro bancadas de oposición.

Al menos, eso es lo que parece desde afuera”, refirió Quirós.

Por su parte, el politólogo Sergio Araya aseguró que, en el ajedrez político, existen bancadas que pueden sobresalir a otras.

En ese sentido, mencionó que la diversidad de posturas y visiones entre todas las bancadas a través de un solo bloque puede propiciar contradicciones a lo interno.

“La misma integración de la fracción con orígenes diversos puede propiciar contradicciones a lo interno que se reflejan en la proyección que hacen como bancada tratando de generar una única postura, pero que afloran esas divisiones debido a su composición de origen”, señaló.

Miguel Guillén Secretario del PLN

“La historia no honra a quienes dividen con etiquetas; honra a quienes dialogan para salvar lo esencial”.