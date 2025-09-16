A primeras horas de la noche de este martes, se prevé para sectores Pacífico, especialmente en el Pacífico Norte peninsular y La Cruz, así como en el Pacífico Central y Sur costero, chubascos y aguaceros localizados, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el resto del país, las lluvias van disminuyendo, además, se espera neblina en el Valle central por la noche.

Debido a lo anterior, el IMN recomienda:

Precaución en zonas propensas a inundaciones, ante la posible saturación de quebradas o aumento accidental por acumulación de agua.

Prevención ante tormenta eléctrica, se recomienda buscar un refugio en un sitio seguro, ya que podrían generarse caída de ramas de árboles, tendido eléctrico o de otros objetos. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.

Además, el IMN solicita a la población costarricense, mantenerse informados por medio de los canales oficiales como: Facebook (Instituto Meteorológico Nacional CR) y el sitio web www.imn.ac.cr