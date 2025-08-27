Por primera vez en la historia del país, una orquesta filarmónica integrada únicamente por niños y niñas costarricenses subirá a un escenario.

Se trata de FilarmoniKids, el más reciente proyecto de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que hará su presentación inaugural los días 6 y 7 de septiembre en el Teatro Popular Mélico Salazar.

Conformada por 87 músicos de entre 9 y 15 años, esta orquesta marca un antes y un después en la escena cultural nacional.

La iniciativa está dirigida por el reconocido maestro Marvin Araya, fundador del proyecto y director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

“Creo en la niñez costarricense, y quiero que la música les abra tantas puertas como me las abrió a mí”, expresó.

FilarmoniKids nace como un programa cultural y educativo con el objetivo de democratizar la música desde edades tempranas y brindar un espacio real para el desarrollo artístico de las nuevas generaciones.

El concierto de septiembre será un hito para la música y la educación artística en Costa Rica, y ofrecerá al público una experiencia única y profundamente emotiva.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.