Colores vibrantes, música que conecta generaciones y pasos que cuentan historias llenas de identidad la primera edición del Festival del Folclor 2025.

Del 5 al 7 de septiembre, los cantones Sarchí y Atenas, y el poblado de Chachagua, se convertirán en el escenario de esta celebración que reunirá a más de 15 agrupaciones folclóricas de distintas zonas del país.

“Por primera vez, el Ministerio organiza un Festival del Folclor para honrar esa tradición viva, que nos recuerda quiénes somos y nos invita a reconocernos en comunidad”, compartió Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

El repertorio de actividades incluirá presentaciones de danza típica, conciertos, obras de teatro, talleres, cuentería y muestras de arte visual.

Los espacios que albergarán este festín cultural serán la Escuela Procopio Gamboa Villalobos, el Liceo de Chachagua, el Salón Comunal de Chachagua, el Parque Central de Atenas, el Parque Central de Sarchí y el Museo Ferroviario de Atenas.

“Este festival no es solo una celebración, es un compromiso de darle permanencia y valor a nuestras raíces”.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el Ministerio de Cultura y Juventud, que junto a aliados locales busca proyectar el folclor como un puente entre generaciones.