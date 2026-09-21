Primera baja de la Sele por lesión para juego contra Curazao

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que el futbolista Anthony Hernández no será parte de los partidos correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf.

La razón se debe a que presenta una lesión en el aductor, lo cual le imposibilita competir con la tricolor.

“Tras la comunicación y valoración médica entre la FCRF y su club, se tomó la decisión de que el jugador no forme parte de la concentración y quede fuera de los compromisos de la Selección Nacional”, indicaron desde la FCRF.

El jugador llegó a las instalaciones del Complejo deportivo de la FCRF, sin embargo, tras un análisis médico se llegó a la conclusión de apartarlo de la convocatoria.