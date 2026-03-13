La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) autorizó un ajuste extraordinario en las tarifas de los taxis para el primer semestre de 2026, atribuido a variaciones en los costos operativos, como el precio de los combustibles, los salarios mínimos, los seguros y los gastos de mantenimiento.

La medida fue publicada en los alcances de La Gaceta el pasado 10 de marzo.

Los ajustes oscilan entre ₡10 y ₡15 en el primer kilómetro de recorrido, dependiendo de la modalidad del servicio.

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Para quienes utilizan el servicio regular en todo el país, la tarifa inicial del taxi sedán pasa de ₡815 a ₡825, mientras que los taxis adaptados para personas con discapacidad ahora cobrarán ₡740 en su banderazo (primer kilómetro), un incremento de ₡10.

Taxis rojos. Foto: Raquel Vargas.

Taxi rural con ajustes más altos

En el caso del servicio de taxi rural, experimentó un ajuste más alto con un aumento de ₡15, fijando su nuevo costo inicial en ₡915.

Y en cuanto a las tarifas por demora, el costo por hora subió entre ₡40 y ₡55 según el tipo de unidad que se aborde.

Taxis en el Aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Archivo.

Ajustes en el Aeropuerto Juan Santamaría

En el caso del servicio de taxi en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se aplicaron incrementos de ₡10 con relación a la tarifa vigente.

El banderazo para los taxis sedán de la terminal aérea se ajustó a ₡720 y la tarifa inicial para microbuses en el aeropuerto subió a ₡710.

Cabe destacar que estas tarifas se consideran precios máximos. Esto significa que el conductor puede negociar con el usuario un monto final a pagar que sea menor al que indique el taxímetro, siempre que el acuerdo se pacte al inicio del viaje.

Rubén Vargas Campos, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), pidió a las autoridades que, además de establecer ajustes en las tarifas, se tomen medidas contra el transporte ilegal.

“Es un incremento que tenemos los taxistas dos veces al año. Es muy importante el control del transporte ilegal que anda por la libre. Ese aumento apenas da para medio sobrevivir; el transporte pirata nos tiene arruinados”, dijo Vargas.