Primer día sin mundial ¿Cuándo y a qué hora regresa?

El Mundial 2026 tendrá pausa de 24 horas y este jueves volverá la acción con el inicio de los cuartos de final, instancia en la que únicamente permanecen con vida ocho selecciones que continúan en la lucha por conquistar la ansiada Copa del Mundo.

La ronda de cuartos de final comenzará este jueves a las 2:00 p.m. con el duelo entre Francia y Marruecos. Los franceses, considerados uno de los principales favoritos al título, buscarán imponer su jerarquía frente a una selección marroquí que ha sido una de las grandes revelaciones del torneo.

La actividad continuará el viernes con el enfrentamiento entre España y Bélgica a la 1:00 p.m., dos equipos llamados a pelear por el torneo y que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de esta fase.

Lamine Yamal. Foto: AFP.

El sábado se disputarán los últimos dos boletos a las semifinales a las 3:00 p.m. y a las 7:00 p.m. Noruega, liderada por Erling Haaland, enfrentará a Inglaterra, mientras que Argentina, comandada por Lionel Messi, buscará superar a Suiza para mantenerse con vida por el bicampeonato mundial.

Messi. Foto: AFP.

Una vez definidos los clasificados, las semifinales se jugarán el 14 y 15 de julio. El primer encuentro enfrentará a los vencedores de Francia-Marruecos y España-Bélgica, mientras que la segunda semifinal reunirá a los ganadores de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

Los equipos que no consigan avanzar disputarán el partido por el tercer lugar el 18 de julio, mientras que la gran final del Mundial 2026 se celebrará el domingo 19 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del fútbol mundial.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra