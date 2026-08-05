Primer Caballero realiza viaje: Vea el lugar y el motivo

Jeffry Umaña, Primer Caballero de la República y esposo de la presidenta Laura Fernández, realizó un viaje internacional que fortalece las relaciones diplomáticas del país.

Se trató de una visita a República Dominicana con la Primera Dama de ese país, Raquel Abaje, donde también Umaña acompañó a la delegación costarricense en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Fotografía tomada de redes sociales

“Fue un espacio muy enriquecedor en el que compartimos experiencias sobre el trabajo que impulsamos desde nuestros respectivos despachos y conversamos sobre oportunidades para desarrollar iniciativas conjuntas en favor de la niñez, el deporte y el bienestar de nuestras comunidades”, escribió Umaña en sus redes sociales.

Fotografía tomada de redes sociales

El Primer Caballero añadió que este tipo de encuentros reflejan el valor del diálogo y la cooperación para seguir fortaleciendo la relación de amistad entre Costa Rica y la República Dominicana, en el marco de los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.