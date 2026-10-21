Primer Caballero presenta proyecto de ley sobre castigo del dopaje

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Con la presencia del exciclista Andrey Amador y la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, el Primer Caballero, Jeffry Umaña, presenta un proyecto de ley para castigar y prevenir el dopaje en el deporte.

Se trata de una iniciativa para establecer protocolo de prevención de dopaje, así como evitar la comercialización ilegal de medicamentos y castigar el dopaje con penas de prisión.

“Esto será un antes y un después en el deporte”, indicó Andrey Amador.

Por su parte, la presidenta Laura Fernández indicó que para crear el proyecto, se tomó en cuenta a jóvenes atletas, así como experimentados como Andrey Amador.

Jeffry Umaña y Laura Fernández. Foto: Jorge Castillo.

“Me alegra que mi esposo (Jeffry Umaña) se meta de lleno con estas iniciativas”, mencionó Fernández.

La diputada Esquivel hizo una declaración sobre el trámite a seguir:

“El objetivo es cuidar la salud del deportista”, dijo la diputada.

La iniciativa salió desde el despacho del Primer Caballero. Luego de la conferencia de prensa semanal, será cuando se presente el proyecto de ley para darle el trámite legislativo respectivo.