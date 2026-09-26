Primer Caballero destaca su aporte al deporte en Costa Rica

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Primer Caballero, Jeffry Umaña, atendió la invitación de la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines para acompañar el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica 2026.

La competencia de carácter nacional convoca a un aproximado de 450 atletas procedentes de diferentes zonas del territorio costarricense.

Durante el evento, Umaña manifestó su satisfacción por conocer de cerca las distintas disciplinas deportivas que se practican en el país, compartir directamente con los deportistas y reconocer el esfuerzo, la disciplina y la dedicación presentes detrás de cada jornada competitiva.

Fotografía tomada de redes sociales

Asimismo, afirmó que continuará el trabajo de acercamiento con las federaciones, asociaciones y comunidades del país, con el objetivo de escuchar sus necesidades, conocer sus historias y seguir apoyando el crecimiento del talento nacional.