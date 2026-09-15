Primer Caballero destaca programa donde beneficia más de 2 mil estudiantes

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En el marco de la gira presidencial por la provincia de Cartago, se llevó a cabo una nueva entrega del programa Mi Primer Saque, iniciativa articulada desde el despacho del Primer Caballero, Jeffry Umaña, junto al Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). El proyecto busca promover la práctica deportiva y fortalecer el desarrollo integral del estudiantado.
Durante la jornada, las instituciones entregaron implementos deportivos y útiles escolares a siete centros educativos de la región:
Con estas entregas se beneficiará a más de 2.000 estudiantes de la provincia, transformando el aporte de la ciudadanía en herramientas de trabajo y mejores oportunidades para la niñez y juventud costarricense.