Primer Caballero destaca programa donde beneficia más de 2 mil estudiantes

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

En el marco de la gira presidencial por la provincia de Cartago, se llevó a cabo una nueva entrega del programa Mi Primer Saque, iniciativa articulada desde el despacho del Primer Caballero, Jeffry Umaña, junto al Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). El proyecto busca promover la práctica deportiva y fortalecer el desarrollo integral del estudiantado.

Durante la jornada, las instituciones entregaron implementos deportivos y útiles escolares a siete centros educativos de la región:

Liceo Rural Santa Rosa de Oreamuno

CTP Fernando Volio Jiménez

Escuela San Joaquín de Corralillo

Escuela Carlos Sáenz Herrera

Escuela San Blas de Cartago

Escuela Palomo de Paraíso

Escuela El Recreo de Turrialba

Con estas entregas se beneficiará a más de 2.000 estudiantes de la provincia, transformando el aporte de la ciudadanía en herramientas de trabajo y mejores oportunidades para la niñez y juventud costarricense.