Primer Caballero destaca programa donde beneficia más de 2 mil estudiantes

Jeffry Umaña estuvo en diversas actividades con la Presidenta en Cartago

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En el marco de la gira presidencial por la provincia de Cartago, se llevó a cabo una nueva entrega del programa Mi Primer Saque, iniciativa articulada desde el despacho del Primer Caballero, Jeffry Umaña, junto al Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). El proyecto busca promover la práctica deportiva y fortalecer el desarrollo integral del estudiantado.

Durante la jornada, las instituciones entregaron implementos deportivos y útiles escolares a siete centros educativos de la región:

  • Liceo Rural Santa Rosa de Oreamuno
  • CTP Fernando Volio Jiménez
  • Escuela San Joaquín de Corralillo
  • Escuela Carlos Sáenz Herrera
  • Escuela San Blas de Cartago
  • Escuela Palomo de Paraíso
  • Escuela El Recreo de Turrialba

Con estas entregas se beneficiará a más de 2.000 estudiantes de la provincia, transformando el aporte de la ciudadanía en herramientas de trabajo y mejores oportunidades para la niñez y juventud costarricense.