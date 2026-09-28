Primer Caballero da discurso en Quepos: “Nunca he olvidado mis raíces”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Primer Caballero de la República, Jeffry Umaña, esposo de Laura Fernández, recibió un homenaje en Londres de Quepos, zona donde creció.

En la Sesión Ordinaria N.º 194 del Concejo Municipal de Quepos, celebrada el 22 de septiembre de 2026, se aprobó por unanimidad la declaratoria honorífica de Jeffry Umaña Avendaño como Hijo Predilecto del Cantón.

“Llegó el momento en el que tuve que migrar y buscar mejores oportuniades (…) a pesar de la distancia, nunca he olvidado mis raíces”, destacó Umaña.

El Primer Caballero además contó que el destino lo trajo de nuevo ahí, pero ahora impulsando desde el Gobierno obras y proyectos a la zona que lo vio crecer.

El discurso fue dado también frente a sus papás, familiares, amigos y jerarcas de Gobierno.

Durante la gira de la presidenta Fernández en Puntarenas, hizo su primera parada en Quepos para la entrega de un puente sobre el Río Naranjo.

Otras entregas del Gobierno:

• 27 familias pescadoras de Quepos, Garabito y Parrita fortalecen su actividad con la entrega nuevos motores fuera de borda por parte del Instituto.

• En Parrita, 20 familias recibieron la noticia de que sus deudas por tierras quedaron condonadas, por aproximadamente ₡60 millones.

• Se firmó prórroga del contrato de arriendo de una propiedad del Inder para que Coopeparrita Tropical continúe con su producción de papaya y exportación de ayote.